موعد مباراة مصر وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب وكيفيه مشاهدتها

يلتقى اليوم السبت 27 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة منتخب مصر للشباب لكرة اليد مع منتخب فرنسا فى الدور قبل النهائى فى بطولة كأس العالم التى تقام فى إسبانيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى لكرة اليد.

ويلتقى الفائز من مباراة مصر وفرنسا مع الفائز من مباراة كرواتيا والبرتغال فى المباراة النهائية لكأس العالم للشباب لكرة اليد 2019 يوم الأحد القادم فى العاصمة الإسبانية مدريد، وكان منتخب مصر قد التقى من قبل فى دور المجموعات من نفس البطولة وفاز منتخب مصر على منتخب فرنسا بنتيجة 37 – 32.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد للشباب لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز فى جميع المباريات التى خاضها حتى الآن فى مرحلة المجموعات وفاز على منتخبات فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا، وفى مباراة الدور ثمن النهائى فاز منتخب مصر على منتخب ضربيا، وفى مباراة الدور ربع النهائى فاز منتخب مصر على منتخب النرويج وتأهل لمباراة اليوم فى الدور نصف النهائي.

يسعى منتخب مصر لكرة اليد للشباب فى تحقيق الانتصار اليوم للفوز بكأس العالم للشباب بعد أن فاز بها من قبل فى البطولة التى أقيمت فى مصر عام 1993 بعدما فاز فى المباراة النهائية على منتخب الدنمارك بالقاهرة.

وسبق لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب الوصول إلى الدور نصف النهائى فى بطولة العالم لكرة اليد خمس مرات من قبل فى أعوام 1993، 2009، و2011، و2016 وتعد هذه هى المرة السادسة التى يصل فيها المنتخب المصري لمباراة الدور نصف النهائي.