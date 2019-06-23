موعد مباراة منتخب أُسود الأطلسي ضد منتخب ناميبيا والقنوات الناقلة وتشكيل منتخب المغرب

متابعينا في المغرب الشقيقة يسعدنا أن نكون معكم اليوم ومباراة الإفتتاحية لمنتخب المغرب ضد منتخب ناميبيا، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تنطلق اليوم فى الثالثة والنصف بتوقيت المغرب الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد السلام بالقاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 وقناة تايم سبورت المصرية التردد الأرضي.

يدخل المدرب الفرنسي الشهير “هيرفي رينارد” في أولى إختباراته بكأس الأمم الإفريقية اليوم، عندما يلاقي منتخب ناميبيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالقاهرة، وكل الأوراق متاحة أمامه ولا يوجد أي إصابات بالفريق وأعلن المدرب جاهزية كل العناصر لخوض اللقاء .

التشكيل المتوقع اليوم لفريق المغرب ضد ناميبيا.

من المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اليوم بطريقته المعتادة 4 – 4- 2، التي يلعب بها جميع مبارياته والتشكيل المتوقع كالأتي.

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: (مهدي بن عطية، مروان دا كوستا، نبيل درار، أشرف حكيمي).

خط الوسط: ( كريم الأحمدي، حكيم زياش، فيصل نجر، نور الدين أمرابط).

خط الهجوم: ( سفيان بوفال ، يوسف النصيري )

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا وموعد المباراة.

القنوات الناقلة للمباراة: قناة بي إن سبورت ماكس HD1 ، قناة تايم سبورت التردد الأرضي. موعد مباراة المغرب اليوم: الثالثة والنصف بتوقيت المغرب ، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وفي نهاية المقال نتمني مشاهدة مباراة قوية وممتعة يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.