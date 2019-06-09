موعد مباراة منتخب البرازيل ضد هندوراس والقنوات الناقلة وغياب نيمار

تُقام الليلة مباراة منتخب البرازيل ضد هندوراس في إطار استعداد السيلساو لبطولة كوبا أمريكا، التي سوف تنطلق في الرابع عشر من يونيو الجاري، حتى 7 يوليو القادم، وتُعد هذه هي الودية الثانية لأبناء السامبا بعد أن التقوا بمنتخب قطر منذ أيام قليلة، وتمكنوا من الفوز عليه بهدفين دون مقابل، إلا أنهم في ذات الوقت خسروا جهود نجمهم نيمار بعد تعرضه للإصابة في كاحل قدمه أثناء تلك المواجهة، وللأسف لن يلحق النجم البرازيلي بفعاليات بطولة كوبا أمريكا وفقًا للتقرير الطبي المبدئي لإصابته.

موعد مباراة منتخب البرازيل ضد هندوراس

تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب بيرا ريو في مدينة بورتو اليجري وهي واحدة من أكبر مدن البرازيل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب البرازيل الليلة

تنقل مباراة البرازيل ضد هندوراس قناة بن سبورت إتش دي 1 ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي، بينما هناك مجموعة أخرى من القنوات الغير ناطقة باللغة العربية، والتي تبث من أقمار صناعية مختلفة غير النايل سات أو عرب سات، وهي Sport Tv 2 البرتغالية على الهيسباسات، وكذلك قناة أرينا سبورت الكرواتية على القمر الصناعي Eutelsat W2 والقناة الهولندية Fox Sports Eredivisie 4 على القمر الصناعي أسترا 4.