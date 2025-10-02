موعد مباراة منتخب عمان والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد جاسم بن حمد في الدوحة ثاني مباريات منتخب عمان والتي ستكون ضد الإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، وتُقام المباراة يوم 11 أكتوبر 2025 وهي بعد مباراة المنتخب العماني مع قطر في نفس المجموعة، يذكر أن بطل تلك المجموعة والمجموعة الثانية يتأاهلال مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا، في حين يتقابل ثاني كل مجموعة معًا والفائز يتأهل للمحلق العالمي من التصفيات.

تاريخ مواجهات عمان والإمارات

مباراة عمان والإمارات القادمة في تصفيات المونديال سوف تكون المقابلة رقم (35) في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما تقابلا من قبل 34 مرة، فاز منتخب عمان في 5 مباريات، فاز المنتخب الإماراتي 15 مرة، التعادل كان حاضرًا في 14 مباراة، آخر مقابلة بين المنتخين العماني والإماراتي كانت عام 2024 في كأس الخليج وانتهت بالتعادل 1-1.

عمان ضد الإمارات:

القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة هي قناة بي إن سبورتس وقنوات الكأس الرياضية، من المرتقب أن يكون ملعب المباراة كامل العدد بالجماهير العمانية والإماراتية، موعد مباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم يوم السبت 11 أكتوبر في الأوقات التالية:

الساعة 9.15 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الدوحة والرياض.