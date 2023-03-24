موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة 24 مارس 2023، الموافق 2 رمضان 1444 هجرية، مباراة قوية مرتقبة أمام منتخب مالاوي، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونستعرض لكم في هذا المقال، ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وموعد مباراة منتخب مصر ومالاوي، والقنوات الناقلة، وتشكيل المنتخب الوطني المتوقع.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

خاض منتخب مصر، مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فاز المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام منتخب غينيا، بهدف دون رد، وتلقى الهزيمة في المباراة الثانية أمام منتخب إثيوبيا، بهدفين دون رد، ليصبح رصيد المنتخب الوطني 3 نقاط، ويمتلك كل منتخب في المجموعة 3 نقاط.

ويسعى المنتخب الوطني، للفوز في المباراة، لإسعاد جمهوره، وحتى لا تستصعب الأمور فيما بعد.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب ومالاوي

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب ومالاوي، بتوقيت كل من:

تونس، والمغرب، والجزائر: 8 مساءا.

مصر، والسودان، والأردن، وجنوب أفريقيا: 9 مساءا.

السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر: 10 مساءا.

الإمارات العربية المتحدة: 11 مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ومالاوي

تنقل مباراة منتخب مصر ومالاوي، عبر قنوات بي ان سبورتس، في وجود باقة من أبرز نجوم الإعلام والتحليل الرياضي، ويعلق على المباراة، المعلق الرياضي علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام منتخب مالاوي

من المتوقع أن يدفع المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، بالتشكيل الآتي، أمام منتخب مالاوي: