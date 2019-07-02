موعد مباراة منتخب مصر وباقي المنتخبات في دور ال 16 بأمم أفريقيا 2019

أنتهي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2019، الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية 2019، وتستعد حالياً الفرق الصاعدة للدور الثاني لمواجهات الدور ال16 في بطولة الأمم الأفريقية، حيث أن المغلوب في مباريات دور ال 16 يخرج مباشرة من البطولة، بينما يصعد الفريق الفائز إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

ولهذا فإننا سنعرض في هذا التقرير مواجهات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وذلك كالتالي:-

مواجهات دور ال 16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية:-

الجمعة 5 يوليو 2019:-

تبدأ منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 وذلك باللقاءت الآتية:-

يتقابل فريق المغرب أول المجموعة الرابعة مع فريق بنين ثالث المجموعة السادسة وذلك على استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يتقابل فريق أوغندا ثاني المجموعة الأولي مع فريق السنغال ثاني المجموعة الثالثة فى تمام الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة.

السبت 6 يوليو 2019:-

يلعب منتخب نيجيريا ثاني المجموعة الثانية ضد الكاميرون ثاني المجموعة السادسة في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الإسكندرية.

يلعب منتخب مصر أول المجموعة الأولي ضد منتخب جنوب إفريقيا ثالث المجموعة الرابعة في تمام الساعة ال 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 7 يوليو 2019 :-

يلعب منتخب مدغشقر أول المجموعة الثانية مع فريق الكونغو ثالث المجموعة الأولي فى تمام الساعة ال 6 مساءً على استاد الإسكندرية.

يتقابل منتخب الجزائر أول المجموعة الثالثة مع منتخب غينيا ثالث المجموعة الثانية في تمام الساعة ال 9 مساءً على استاد ملعب 30 يونيو.

الاثنين 8 يوليو 2019:-

يشهد يوم الاثنين 8 يوليو 2019 أخر مباريات دور ال16 وذلك بالمواجهات الآتية:-