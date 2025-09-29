موعد مباراة نادي الأنوار ضد الجبيل في الجولة 3 من دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة والمعلق

عشاق نادي الأنوار السعودي على موعد بعد دقائق مع مباراة من العيار الثقيل سوف تجمع الفريق مع نادي الجبيل في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي المعروف باسم يلو، وبهذه المناسبة نستعرض لكم من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن المباراة.

متى تبدأ المباراة؟

تقام مباراة نادي الأنوار ضد الجبيل اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن إذاعتها لمباريات الدوري السعودي ومن بينها مباراة الأنوار ضد الجبيل اليوم.

ومن المقرر أن يقام استوديو تحليلي مميز قبل انطلاقة المباراة للحديث عن ترتيب الفريقين في الجدول وكافة التفاصيل الفنية.

من هو معلق مباراة نادي الأنوار اليوم؟

أسندت قناة ثمانية الناقلة للمباراة مهمة التعليق إلى المعلق المميز عبدالإله العمري الذي يتميز باسلوبه الحماسي أثناء نقل المباريات.

والجدير بالذكر أن نادي الأنوار يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة بعد خوضه مباراتين في البطولة، وعلى الجانب الآخر يأتي نادي الجبيل في المركز السابع عشر دون رصيد من النقاط.