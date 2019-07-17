موعد مباراة نسور قرطاج أمام النسور الخضر لتحديد المركز الثالث والرابع تعرف على أدق تفاصيل اللقاء

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين منتخبي تونس ونيجيريا ويسعى الفريقين في تحقيق الفوز في المباراة والعودة بالميدالية البرونزية، ونحن سنقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل اللقاء.

يلتقي الليلة على ملعب استاد السلام الدولي، منتخب تونس(نسور قرطاج) ضد منتخب نيجيريا(النسور الخضر) فمن يحلق الليلة في سماء القاهرة.

موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة تونس*نيجيريا 8 بتوقيت تونس،9 بتوقيت القاهرة،10 بتوقيت مكة قناة بي أن سبورتماكسHD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي استاد السلام الدولي عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس الليلة أمام نيجيريا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: ياسين مرباح، وجدي كشريدة،أيمن بن محمد، أسامه الحدادي.

خط الوسط: الفيرجاني ساسي، الياس السخيري،غلان الشعلاني.

خط الهجوم: وهبي الخزري، أنيس البدري، باسم الصرارفي.

تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في ألكان

تقابل المنتخب النيجيري مع نظيره التونسي 15 مقابلة فاز كل منتخب 5 مباريات وتعادلا في 5 لقاءات فهما متعادلين في كل شئ قبل المواجهة.

تعرف على حكم مباراة تونس ونيجيريا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، عن حكم مباراة تونس ونيجيريا لتحديد المركز الثالث والرابع، وهو الحكم الدولي المصري جهاد جريشه، ويساعده مساعد أول محمود أبو الرجال، ومساعد ثاني عيسي يايا، وحكم رابع البوتسواني جوشوابوندو.

نيجيريا صاحبت الرقم القياسي في الفوز بالمركز الثالث

نيجيريا لها رقم مميز في ألكان في الفوز بالمركز الثالث، ففازت نيجيريا 7 مرات بالميدالية البرونزية من قبل، وتسعى للفوز للمرة الثامنة، أما تونس فمنذ 17 عاماً لم تصل إلي المربع الذهبي للكان.