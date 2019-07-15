موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة بجميع التوقيتات

انتهى المطاف ووصلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 للمحطة الأخيرة، وأصبحت معالم البطولة فيما يخص البطل المتوج بكأسها الغالية واضحاً جلياً، بأنها لن تخرج عن أسود التيرانجا المنتخب السنغالي، أو مُحاربي الصحراء المنتخب الجزائري، في حين يتبارى المُنتخبين التونسي والنيجيري على تحديد من هو صاحب المركز الثالث في بطولة القارة السمراء التي وبحق أبهرت الجميع.

وفيما يلي سوف نوضح إليكم المواعيد التي تم الإعلان عنها حسب مباريات البطولة، وذلك أولاً للمباراة التي سوف تُحدد صاحب المركز الثالث والرابع وتجمع تونس ضد نيجيريا، ثم المباراة الأهم على الإطلاق المباراة النهائية بين منتخب الجزائر والمنتخب السنغالي… فهيا بنا نتعرف على المواعيد بكافة التوقيتات.

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية القادمة

تبدأ المباريات الختامية والنهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا بين منتخبي تونس الذي أخفق أن يصل للنهائي أمام المنتخب السنغالي في مباراة مثيرة جداً، ضد منتخب نيجيريا الذي منعه المنتخب الجزائري في الوقت القاتل بهدف لرياض محرز من أمل الوصول لكأس البطولة.

وتأتي مباراة تونس ضد نيجيريا بتاريخ 17-7-2019 الموافق يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري في الساعة 9 مساء القاهرة، 8 مساء تونس، 10 مساء السعودية.

وبعد ذلك ينتظر العالم كله النهائي الكبير والذي سينطلق من قلب إستاد القاهرة العملاق، بعد أن قدمت مصر نموذج رائع لتنظيم البطولة، ويجمع الجزائر التي صعدت للنهائي على حساب نسور نيجيريا ضد السنغال والتي تأهلت لنهائي البطولة على حساب نسور قرطاج التونسية.

ويـأتي لقاء الجزائر ضد السنغال بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في تاريخ 19-7-2019 الموافق الجمعة من نهاية الأسبوع التاسعة مساء مصر والثامنة مساء الجزائر والعاشرة مساء السعودية.