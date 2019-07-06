موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل وبيرو… والقنوات الناقلة

يُلعب نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو، وهذه المواجهة تعتبر هي المواجهة الثانية بين البرازيل وبيرو في كوبا أمريكا 2019 بعد أن تواجهوا في مرحلة دور المجموعات وقد فاز منتخب البرازيل في حينها على منتخب بيرو بنتيجة ضخمة وهي خمس أهداف مقابل لا شئ، وقد تأهل منتخب البرازيل من المجموعة الأولى بعد صدارته المجموعة وتأهل منتخب بيرو كأفضل ثالث في المجموعة الأولى.

موعد مباراة البرازيل وبيرو

تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل وبيرو على أرضية ملعب ستاد “ماراكانا” في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كما يستوعب ستاد المباراة سعة حضور 82 ألف متفرج وهو يعد اكبر ملعب في البرازيل،وتقام مباراة النهائي يوم 7 من الشهر الحالي بالتحديد يوم الأحد الموافق يوم 7/7/2019، إليكم موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا في بعض الدول العربية:

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا

تنقل مباراة نهائي كوبا أمريكا بين منتخب البرازيل وبيرو عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية وهي تعتبر الناقل الحصري للبطولة، كما توفر القناة قناتين لمشاهدة المباراة وهي قناة Bein Max HD 4 وقناة Bein Max HD 3 وتأتي ترددات القنوات كالاتي:

تردد قناة Bein Max HD 4 و Bein Max HD 3

القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح Bein Max HD 3 11013 27500 أفقي 2/3 Bein Max HD 4 12604 27500 افقي 2/3

طريق منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019

وقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى التي تضم كل من ( منتخب البرازيل ومنتخب بيرو ومنتخب فنزويلا ومنتخب بوليفيا ) لعب منتخب البرازيل في الجولة الأولى أمام منتخب بوليفيا وفاز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شئ، ثم تقابل مع منتخب فنزويلا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم واجه منتخب بيرو في الجولة الثالثة والأخيرة وفاز منتخب البرازيل بنتيجة خمس أهداف مقابل لا شئ ليتأهل منتخب البرازيل كأول المجموعة الأولى بسبع نقاط.

ليواجه منتخب البرازيل منتخب باراغواي في دور ربع النهائي وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتتجه إلى ركلات الترجيح ليفوز من خلالها منتخب البرازيل بنتيجة ( 4 – 3 ).

ثم يتأهل منتخب البرازيل إلى دور نصف النهائي ليواجه منتخب الأرجنتين في نهائي قبل الأوان وقد فاز منتخب البرازيل على منتخب الأرجنتين بنتيجة ( 2 -0 ) في ظل وجود ليونيل ميسي وغياب نيمار.