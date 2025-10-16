موعد مباراة نواذيبو والملعب المالي القادمة في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة نادي نواذيبو الموريتاني القادمة سوف تكون أمام الملعب المالي يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026/2025، تُقام المباراة على ملعب مدينة نواذيبو الأولمبي حيث معقل البطل الموريتاني، مباراة صعبة تنظر نادي نواذيبو حيث يلتقي فريق مميز في القارة الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة نواذيبو والملعب المالي فمن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على القناة الموريتانية الرياضية، من الجدير بالذكر أن نادي نواذيبو تغلب في الدور التمهيدي الأول من بطولة أبطال أفريقيا على فريق باتا بطل غينيا الاستوائية.

موعد مباراة نواذيبو والملعب المالي:

هذا ويذكر أن نادي الملعب المالي تغلب في الدور الأول من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا على فريق موكاف بطل أفريقيا الوسطى، نادي نواذيبو يعول كثيرًا على الملعب والجمهور وثقة نجومه في تحقيق فوز مريح في الذهاب بموريتانيا قبل السفر لمالي، موعد مباراة نواذيبو والملعب المالي في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

اللساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت موريتانيا.