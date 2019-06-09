تقام اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019، المباراة الهامة والمرتقبة بين فريقي منتخب هولندا ومنتخب البرتغال في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث استطاع منتخب البرتغال التأهل للمباراة النهائية في نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب سويسرا، وذلك بالفوز على منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمنتخب سويسرا، أما منتخب هولندا فقد استطاع التغلب على منتخب انجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمنتخب انجلترا في الوقت الإضافي للمباراة والتأهل للمباراة النهائية

موعد مباراة هولندا ضد البرتغال والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة النهائي الأوروبي بين فريقي منتخب هولندا ضد البرتغال في تمام الساعة ال 8.45 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقل المباراة على شاشات التليفزيون من خلال قناة Beinsports Hd1 الناقل الحصري لمباريات البطولة.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري أمم أوروبا:-

أقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري أمم أوروبا بين منتخبي إنجلترا وسويسرا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة الليلة بين منتخب هولندا ضد البرتغال قمة الأثارة والمتعة، حيث سيسعى كل منتخب من الفوز بتلك المباراة للحصول على اللقب، فمنتخب البرتغال يسعى للفوز بتلك المباراة بكل ما أوتي من قوة من أجل الفوز باللقب القاري الثاني في خلال 3 سنوات بعدما فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخراً في فرنسا عام 2016.

ومن المتوقع أن يفوز بالمباراة النهائية بين هولندا والبرتغال منتخب البرتغال لما ما يمتلكه من لاعبين أكفاً بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور.