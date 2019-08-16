موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات الريدز في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي و بعد تحقيق لقب بطل كأس السوبر والذي فازت به ليفربول يوم الأربعاء 14 أغسطس أمام نادي تشلسي بعد الذهاب لركلات الترجيح بنتيجة 2-2 والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تصدي الحارس أدريان لركلة الجزاء الأخيرة معلناً بذلك فوز الريدز ببطولة كأس السوبر، و يسعى الريدز للتويج بالدوري بالدوري هذا العام بعد ضياعه الموسم الماضي بفارق بسيط .

موعد مباراة ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة والتي تلعبها في الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز أمام نادي ساوثهامبتون سيكون يوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري على ملعب” St.Marys stadium” في تمام الساعة الرابعة عصراً .

مواعيد مباريات ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة يوم السبت القادم وأما بالنسبة لباقي جدول مبارياته فهيا كلآتي .

من ضد من اليوم الساعة البطولة ليفربول ضد ساوثهامبتون السبت 17/8/2019 04:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد أرسنال السبت 24/8/2019 06:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد بيرنلي السبت 31/8/2019 06:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد السبت 14/9/2019 01:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد تشلسي الاحد 22/9/2019 05:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد شيفيلد يونايتد السبت 28/9/2019 01:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد ليستر سيتي السبت 5/10/2019 04:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد مانشستر سيتي السبت 19/10/2019 06:30 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد توتنهام هوتسبر الأحد 27/10/2019 06:30 الدوري الانجليزي الممتاز أستون فيلا ضد ليفربول السبت 2/11/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد مانشستر سيتي السبت 9/11/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد كريستال بالاس السبت 23/11/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد برايتون أند هاف ألبون السبت 30/11/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد إيفرتون الأربعاء 4/12/2019 10:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد بورنموث السبت 7/12/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد واتفورد السبت 14/12/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد وست هام يونايتد السبت 21/12/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد ليستر سيتي الخميس 26/12/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضد ولفرهامبتون وانديررز السبت 28/12/2019 05:00 الدوري الانجليزي الممتاز

مواعيد مباريات ليفربول حتى نهاية عام 2019 في الدوري الانجليزي الممتاز .