موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات الريدز في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي و بعد تحقيق لقب بطل كأس السوبر والذي فازت به ليفربول يوم الأربعاء 14 أغسطس أمام نادي تشلسي بعد الذهاب لركلات الترجيح بنتيجة 2-2 والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تصدي الحارس أدريان لركلة الجزاء الأخيرة معلناً بذلك فوز الريدز ببطولة كأس السوبر، و يسعى الريدز للتويج بالدوري بالدوري هذا العام بعد ضياعه الموسم الماضي بفارق بسيط .
موعد مباراة ليفربول القادمة
موعد مباراة ليفربول القادمة والتي تلعبها في الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز أمام نادي ساوثهامبتون سيكون يوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري على ملعب” St.Marys stadium” في تمام الساعة الرابعة عصراً .
مواعيد مباريات ليفربول القادمة
موعد مباراة ليفربول القادمة يوم السبت القادم وأما بالنسبة لباقي جدول مبارياته فهيا كلآتي .
|من ضد من
|اليوم
|الساعة
|البطولة
|ليفربول ضد ساوثهامبتون
|السبت
17/8/2019
|04:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد أرسنال
|السبت
24/8/2019
|06:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد بيرنلي
|السبت
31/8/2019
|06:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد
|السبت
14/9/2019
|01:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد تشلسي
|الاحد
22/9/2019
|05:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
|السبت
28/9/2019
|01:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد ليستر سيتي
|السبت
5/10/2019
|04:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد مانشستر سيتي
|السبت
19/10/2019
|06:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد توتنهام هوتسبر
|الأحد
27/10/2019
|06:30
|الدوري الانجليزي الممتاز
|أستون فيلا ضد ليفربول
|السبت
2/11/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد مانشستر سيتي
|السبت
9/11/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد كريستال بالاس
|السبت
23/11/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد برايتون أند هاف ألبون
|السبت
30/11/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد إيفرتون
|الأربعاء
4/12/2019
|10:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد بورنموث
|السبت
7/12/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد واتفورد
|السبت
14/12/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد وست هام يونايتد
|السبت
21/12/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد ليستر سيتي
|الخميس
26/12/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
|ليفربول ضد ولفرهامبتون وانديررز
|السبت
28/12/2019
|05:00
|الدوري الانجليزي الممتاز
مواعيد مباريات ليفربول حتى نهاية عام 2019 في الدوري الانجليزي الممتاز .
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