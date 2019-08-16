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موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات الريدز في الدوري الانجليزي

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات الريدز في الدوري الانجليزي
ليفربول ضد ساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي و بعد تحقيق لقب بطل كأس السوبر والذي فازت به ليفربول يوم الأربعاء 14 أغسطس أمام نادي تشلسي بعد الذهاب لركلات الترجيح بنتيجة 2-2 والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تصدي الحارس أدريان لركلة الجزاء الأخيرة معلناً بذلك فوز الريدز ببطولة كأس السوبر، و يسعى الريدز للتويج بالدوري بالدوري هذا العام بعد ضياعه الموسم الماضي بفارق بسيط .

موعد مباراة ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة والتي تلعبها في الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز أمام نادي ساوثهامبتون سيكون يوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري على ملعب” St.Marys stadium” في تمام الساعة الرابعة عصراً .

مواعيد مباريات ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة يوم السبت القادم وأما بالنسبة لباقي جدول مبارياته فهيا كلآتي .

من ضد مناليومالساعةالبطولة
ليفربول ضد ساوثهامبتونالسبت

17/8/2019

04:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد أرسنالالسبت

24/8/2019

06:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد بيرنليالسبت

31/8/2019

06:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدالسبت

14/9/2019

01:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد تشلسيالاحد

22/9/2019

05:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد شيفيلد يونايتدالسبت

28/9/2019

01:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد ليستر سيتيالسبت

5/10/2019

04:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد مانشستر سيتيالسبت

19/10/2019

06:30الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد توتنهام هوتسبرالأحد

27/10/2019

06:30الدوري الانجليزي الممتاز
أستون فيلا ضد ليفربولالسبت

2/11/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد مانشستر سيتيالسبت

9/11/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد كريستال بالاسالسبت

23/11/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد برايتون أند هاف ألبونالسبت

30/11/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد إيفرتونالأربعاء

4/12/2019

10:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد بورنموثالسبت

7/12/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد واتفوردالسبت

14/12/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد وست هام يونايتدالسبت

21/12/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد ليستر سيتيالخميس

26/12/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز
ليفربول ضد ولفرهامبتون وانديررزالسبت

28/12/2019

05:00الدوري الانجليزي الممتاز

مواعيد مباريات ليفربول حتى نهاية عام 2019 في الدوري الانجليزي الممتاز .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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