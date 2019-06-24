موعد مباريات موريتانيا القادمة في كاس إفريقيا 2019| ترتيب مجموعة موريتانيا

بعد التأهل التاريخي لمنتخب المرابطون إلى مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، سنعرض عليكم جدول وموعد مباريات موريتانيا القادمة في بطولة كأس إفريقيا 2019 بمصر، وذلك من حيث موعد مباراة موريتانيا القادمة، وتوقيت كل مباراة، كما سنتابع معكم ترتيب مجموعة المنتخب الموريتاني، وهي المجموعة الخامسة من مجموعات البطولة.

جدول مباريات موريتانيا في كأس إفريقيا 2019

سيكون أول مواعيد مباريات موريتانيا في البطولة الإفريقية، اليوم الإثنين الموافق ل 24 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة موريتانيا ومالي، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت موريتانيا المحلي ، في الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مصر المحلي.

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أما ثاني مباريات موريتانيا في كاس إفريقيا، ستكون ضد منتخب أوغندا، وسيكون موعد مباراة موريتانيا وأوغندا القادمة، يوم السبت الموافق ل 29 يونيو الجاري، وستنطلق متابعة مباراة منتخب المرابطون، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زولا، بتوقيت المحلي لموريتانيا.

أما في مباريات الجولة الثالثة، ستكون أخر مباريات موريتانيا في المجموعة الخامسة، وسيكون الموعد مع مباراة دربي عربي، وهو موعد مباراة تونس وموريتانيا، يوم الثلاثاء الموافق ل 2 يوليوز 2019، وستطلق مشاهدة تلك المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت موريتانيا المحلي، وفي الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

جدول ترتيب مجموعة موريتانيا الان

في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، انتهت نتيجة مباراة تونس وانجولا اليوم الاثنين، بنتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين المنتخبين، ليتقاسم بذلك الجانبين نقاط المباراة، بنقطة لكل طرف.