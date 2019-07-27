موعد مُباراة القمة بالدوري العام المصري والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك حُسم اللقب ولم يُحسم الدربي

حُسمت نتيجة الدوري العام المصري لموسم 2018-2019، وعرف الجميع من هو بطل تلك النسخة الأطول في تاريخ بطولة الدوري العام بمصر منذ انطلاقه بالعام 1948، حسمها الأهلي لصالحه ليحقق اللقب رقم 41 مُتفوقاً على غريمه الزمالك بفارق قياسي، حيث لم تتمكن القلعة البيضاء من احتواء بطولة الدوري العام إلا 12 مرة فقط.

ورغم أن نتيجة الدوري حُسمت إلا أنه قصته لم تُحسم بعد، فمباراة القمة كما اعتادها المصريون بطولة مستقلة بحد ذاتها، وعليه يترقب الجميع انطلاقها وسط مخاوف من قبل جماهير القلعة البيضاء أن يحقق الفريق الأحمر نتيجة قياسية أو تاريخية يحسم بيها نهاية البطولة على الزمالك منخفض المعنويات أمام فرسان القلعة الحمراء الذين استطاعوا تحقيق أصعب بطولة بعد أن تنبأ الجميع باستحالة تواجدها هذا الموسم بالنادي الأهلي، وعليه هيا بنا نتعرف على موعد مباراة القمة المنتظرة، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تأتي مباراة القمة بين فريقي الأهلي صاحب الصدارة بترتيب جدول مسابقة الدوري العام برصيد من النقاط 77 نقطة، في حين أن الزمالك يمتلك من النقاط 72 نقطة مُحتلاً بيها المركز الثاني، وبالتالي أي كانت نتيجة اللقاء فالأهلي حسم اللقب، وتُعد تلك هي القمة رقم 4 على التوالي التي يستطيع فيها الأهلي حسم اللقب قبل بدايتها.

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك بإستاد برج العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة يوم الأحد 28 يوليو 2019 من مساء مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، ولا شك أن الزمالك مُطالب بتلك المباراة أن يرد اعتباره إن استطاع ذلك في مواجهة الأهلي الذي يُعايش فيها بتلك الفترة أعلي مستويات معنوياته.

وتنقل قنوات النيل الرياضية، وأيضاً مجموعة قنوات أون سبورت الرياضية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بشكل حصري ضمن حقوق البث لمباريات الدوري العام المصري، وينتظر عشاق الكرة المصرية في الوطن العربي هذا اللقاء الهام باعتباره خارج كافة حسابات من حقق اللقب، فمباراة الأهلي والزمالك دائماً هي دربي العرب الأكبر.