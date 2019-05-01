موعد مُباراة ليفربول وبرشلونة لقاء العودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

انتهت الجولة الأولى من ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في مُباراة القمة الأوروبية التي جمعت بين برشلونة وليفربول والتي استضافها استاد “كامب نو” معقل نادي برشلونة الإسباني والذي حقق نتيجة قوية وغير متوقعة على أحد أفضل الأندية الإنجليزية هذا الموسم وهو نادي ليفربول حيث انتهى لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في مُباراة تألق فيها نجم الفريق ليونيل ميسي بإحرازه ثُنائية رائعة ليؤمن بنسبة كبيرة تأهل الفريق الكتالوني للدور النهائي من البطولة. والآن وعبر هذا اللقاء نستعرض سوياً موعد مُباراة الإياب موعد مُباراة ليفربول وبرشلونة في لقاء العودة والذي يستضيفه ملعب الأنفيلد معقل نادي ليفربول الإنجليزي.

موعد مُباراة ليفربول وبرشلونة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

هذا وينتظر أن يُقام لقاء العودة أو الإياب في مُباراة ليفربول وبرشلونة والتي يستضيفها استاد الأنفيلد معقل نادي ليفربول الإنجليزي والمقرر أن يكون موعد مُباراة ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء القادم ثاني أيام شهر رمضان المُبارك وهو الموافق لـ 7 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

مباراة ليفربول القادمة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ويحتاج فريق ليفربول في هذه المُباراة تحقيق عودة قوية لتعويض الخسارة القوية التي تعرضوا لها في مُباراة الذهاب والتي أُقيمت مساء يوم الأربعاء 1 مايو 2019 وتمت تغطية نتيجتها من الرابط التالي : نتيجة مُباراة برشلونة وليفربول ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1 مايو 2019 حيث تحتاج كتيبة المُدير الفني يورجن كلوب تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 أو بفارق 4 أهداف من أجل تفادي الخروج من البطولة.

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن استعدادات الفريقين لمباراة العودة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتشكيل المتوقع من كلا الفريقين فهل تستطيع كتيبة المدير الفني الألماني لفريق ليفربول من تحقيق الريمونتادا في مُباراة العودة أم سينجح ليفربول في الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور النهائي لمواجهة الفائز من لقاء توتنهام وأياكس والمُقرر له 8 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءاً في ملعب نادي أياكس بهولندا.

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