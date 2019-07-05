موعد مُباراة مصر ضد جنوب أفريقيا والتشكيل المُتوقع | والقلق يُسيطر على أجيري بسبب شكوى مروان مُحسن

بدأ الجِد، فلم يعد الأمر يُحسم بالصدفة أو التوفيق، فمنتخب مصر الذي نجح في أن يجتاز الدور الأول بالعلامة الكاملة من ثلاث مُباريات ضد زيمبابوي ثم الكونغو الديمقراطية وأخيراً أوغندا ليتأهل لدور الستة عشر مُتصدراً للمجموعة الأولى، لم يؤدي الأداء المرجو منه، فيرى الكثيرون من مُحبي منتخب مصر ومن الجماهير المصرية العريضة، والتي تُقام بطولة أمم أفريقيا على أرض بلادها هذه النسخة، أنه كان من المأمول والمُفترض من منتخب مصر بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، أن يُقدم أداء أكثر من مُبهر خاصة وأن الفرق التي واجهها لم تكن عند المستوى المُخيف أو المُقلق كُروياً .

ومع هذا كله يرى الجميع أن طي صفحة الدور الأول بما له وبما عليه أصبح ضرورة هامة وحقيقة واقعة، فالمنتخب المصري في انتظار لقاء هام وقوي ضد جنوب أفريقيا بالدور الستة عشر، ونحن بهذا التقرير نوضح لكم موعد تلك المباراة الهامة والحاسمة لمصر، مع توضيح التشكيل المتوقع، كما نُعرج على خبر غير سار للجماهير المصرية بشأن مهاجم المنتخب “مروان مُحسن” فإليكم التفاصيل .

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

من المُنتظر أن يواجه منتخب مصر مُتصدر المجموعة “أ” بالدور الأول، نظيره مُنتخب جنوب أفريقيا والذي تمكن من الصعود عن المجموعة “د” كثالث المجموعة وحسب لوائح البطولة التي تُمكن الصعود لأفضل ثالث ليكتمل عقد الستة عشر فريق من ست مجموعات هي عدد مجموعات الدور الأول بكأس أمم أفريقيا .

ويلتقي المنتخب المصري ضد جنوب أفريقيا يوم السبت بتاريخ 6/7/2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة وفق مساء توقيت القاهرة، والعاشرة وفق توقيت المملكة العربية السعودية مساءً .

شكوى مروان مُحسن وقلق الجهاز الفني للمنتخب المصري

انتاب القلق وبشدة الجهاز الفني للمنتخب المصري، بسبب شكوى مُهاجم الفريق ولاعب النادي الأهلي “مروان مُحسن” من الإجهاد الشديد بل وتغيبه عن التدريبات الجماعية للفريق، وهذا دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر أن يضع وبقوة احتمال الاستعانة بمهاجم نادي المقاولون العرب “أحمد علي” كبديل لمروان محسن أمام جنوب أفريقيا، خاصة بعد الإصابة الشديدة التي تعرض لها “كوكا” في مباراة مصر الأخيرة ضد أوغندا .

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في مواجهة جنوب أفريقيا

وعن تشكيل مصر المتوقع أن يخوض بيه المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي ” خافير أجيري ” لقاء جنوب أفريقيا بالدور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا، فهو حسب مصادر صحفية نقلت عن مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر كالتالي :

حراسة مرمى المنتخب : محمد الشناوي .

خط الدفاع كل من : أحمد المحمدي – محمود علاء – احمد حجازي – أيمن أشرف .

خط المنتصف : طارق حامد ومحمد النني أمامهم الثلاثي عبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه .

وبخط الهجوم : مروان مُحسن وفي حال عدم تعافيه من الإجهاد الشديد الذي ألم بيه سيتم الدفع بمهاجم المقاولون العرب أحمد علي .