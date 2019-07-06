موعد مُباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

يترقب كل عشاق ومتابعي الرياضة المصرية اليوم أولى المباريات الإقصائية لمنتخب مصر حينما يواجه منتخب جنوب افريقيا الذي تأهل ضمن أفضل ثوالث عن المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا في مُباراة ليست بالسهلة فـ المنتخب الجنوب افريقي يعتبر نداً قوياً لمنتخب مصر كما يخشى كتيبة المكسيكي خافيير أجيري من مفاجأت البطولة غير السارة مثلما حدث يوم أمس مع منتخب المغرب حيث نجحت سناجب بنين من الإطاحة بالمنتخب المغربي أحد المرشحين للفوز بالبطولة بعد أن تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي والإضافي ليحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي وقفت في صف منتخب بنين. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً موعد مُباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019.

موعد مُباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال16 كأس الأمم مصر 2019

هذا ويترقب الجميع وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 حينما يصطدم منتخب مصر مع منتخب جنوب افريقيا ضمن رابع مباريات دور ال16 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

موعد مُباراة نيجيريا والكاميرون دور ال16 كأس أمم أفريقيا 2019

هذا وقد انتهت حتى الآن مُباريتين من مُباريات دور ال16 يوم أمس الأولى فاز فيها منتخب بنين على منتخب المغرب والأخرى تمكن منتخب السنغال من الإطاحة بمنتخب أوغندا. بينما تقام المُباراة الثالثة من دور ال16 قبل موعد مُباراة مُنتخب مصر وجنوب افريقيا في نهائي مُبكر حينما يواجه منتخب نيجيريا منتخب الكاميرون في السادسة من مساء اليوم.