موعد مُباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 | البرازيل ضد بيرو لقاء الثأر من الخُماسية أو الاستسلام لواقع التاريخ

وصل أخيراً قِطار بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل 2019 إلى محطته النهائية، ولم يكن أكثر المُتفائلين أو حتى المُقامرين يتوقع أن يتمكن منتخب بيرو الذي صعد بشق الأنفس من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى وتمكن من الصعود كأفضل ثالث حسب لوائح البطولة، أن يصل إلى قمة نهاية بطولة أمريكا الجنوبية، ويواجه البرازيل على أرضه ووسط جمهوره بنهائي البطولة، ولكنه حدث بالفعل، وتمكنت بيرو من الوصول للنهائي بعد مباراة قوية للغاية قدم خلالها منتخب بيرو أفضل مشاهد الكرة الساحرة القوية ضد منتخب تشيلي وفاز عليها بالدور نصف النهائي بثلاثة أهداف دون أي رد .

ومن قبل هذا وبتمكن شديد، أثبت المنتخب البرازيلي أنه الكبير عندما يُريد ذلك ويقرر، ونجح في أن يصعد هو الأخر للمباراة النهائية بعد أن تغلب على الأرجنتين بنتيجة هدفين بلا رد، وذلك بعد دربي قوي للغاية جمع أبناء السيليساو ضد أبناء التانجو في مباراة هي الأروع على الإطلاق خلال مسيرة بطولة كوبا أمريكا منذ أن انطلقت بالشهر الماضي، والآن هيا بنا نتعرف على موعد المباراة النهائية والتي تجمع كل من البرازيل ضد بيرو، والتي بالقطع ينتظرها كل عشاق الكرة بالعالم .

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا 2019

بداية لا يجب أن يتفاءل كثيرًا وبلا ضابط عشاق السامبا على مستوى العالم بأن مُنتخبهم المُفضل والذي يتطلعون لرؤيته مُتوجاً ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019 سوف يجد الطريق سهلاً مُمهداً لفوزٍ مُريح على منتخب بيرو في المباراة النهائية التي ستجمع بينهما .

فمنتخب بيرو، أثبت خاصة في مباراته الأخيرة أمام تشيلي أنه فريق يتمتع، بالقوة الشبابية الواضحة التي أعطته أفضلية كبيرة في سرعة الأداء واللياقة البدنية الواضحة، كما أتتضح أن منتخب بيرو من المنتخبات التي تستطيع أن تُوجه المباراة كيفما شاءت وقادرة على فرض أسلوبها دفاعياً وهجومياً على الخصم، كما أن منتخب بيرو يستطيع أن يتحول من الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة تمثل خطورة بالغة على المنافس .

ومن هذا لن يكون لقاء البرازيل ضد بيرو بالمباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2019 والمقرر لها يوم الأحد القادم الموافق 7-7-2019، وذلك في الساعة العاشرة من مساء القاهرة، سهلاً أو حتى تحت السيطرة، فيجب أن تحذر البرازيل كثيراً من منتخب بيرو الذي ربما لم تمكنه الظروف من إظهار كامل إمكانياته بالدور الأول لمرحلة المجموعات، والتي كانت تجمع بيرو مع البرازيل بمجموعة واحدة، وتمكن منتخب البرازيل حينها من اكتساحه بخمسة أهداف دون مقابل، وهنا سوف يكون لقاء بيرو ضد البرازيل إما لقاء للثأر من خُماسية الدور الأول، أو الاستسلام لواقع التاريخ الذي يؤكد تفوق البرازيل دوماً على بيرو .