موعد نهائي آسيا تحت 23 سنة 2022.. تعرف على موعد مباراة السعودية الأولمبي القادمة والقنوات الناقلة

تأهل منتخب السعودية تحت 23 سنة إلى المباراة النهائية لكأس آسيا 2022 تحت 23 سنة المقامة بأوزبكستان، ويبدو أن الأخضر السعودي الأولمبي سوف يكون بطل النسخة الحالية لأول مرة في تاريخه، هذا ويُقدم منتخب السعودية عروضًا مبهرة في كأس آسيا تحت 23 سنة خلال طريقه للمباراة النهائية، حيث لم تتلقى شباك الأخضر أي هدف خلال ست مباريات، فاز في خمسة وتعادل في واحدة.

أبطال كأس آسيا تحت 23 سنة

النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 هي النسخة الخامسة، وتقام البطولة كل سنتين، خلال البطولات الأربع الماضية فازت بها أربعة دول وهي العراق واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، منتخب السعودية الأولمبي يبحث عن التتويج الأول له، وقد وصل منتخب السعودية إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة من قبل مرتين، حيث خسر في 2013 أمام العراق بنتيجة 0-1، وفي نهائي 2020 خسر بنفس النتيجة أمام كوريا الجنوبية.

موعد نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة لمباراة السعودية الأولمبي

سوف تكون القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 هي قنوات SSC السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا، وقنوات الكاس وبي إن سبورتس، والرابعة الرياضية العراقية على جهاز استقبالها ستار لاين، موعد مباراة السعودية القادمة في نهائي آسيا تحت 23 سنة سوف يكون يوم الأحد 19 يونيو 2022 عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.