موعد نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 للمنتخبات الأولمبية

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهائي غرب آسيا تحت 23 موعد نهائي غرب آسيا تحت 23

ساعات وتتحدد الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية من كأس آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية المقامة في مدينة الدمام السعودية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، كما سنتابع معكم من تأهل لهذا الفاينال، وصل إلى دور الأربعة منتخبات السعودية صاحبة الملعب والجمهور، ومعها منتخبات العراق وسوريا والأردن.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

كأس غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية 2021، هي النسخة الثانية من تلك البطولة، وقد أقيمت النسخة الأولى في دولة قطر عام 2015، هذا وتعتبر تلك البطولة خير إعداد للمنتخبات العراقية والتي تستعد لتصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، موعد نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة سوف يكون يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 وتبدأ عند السادسة مساء بتوقيت السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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