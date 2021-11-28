وصلت بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب 2021 إلى محطتها الأخيرة، بعد معرفة المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية من تلك النسخة الناجحة والتي تستضيفها دولة العراق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي، موعد نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021، وقد تأهل منتخب العراق للمباراة النهائية بوصفه بطل المجموعة الأولى، يقابل منتخب لبنان الذي حسم صدارة وبطولة المجموعة الثانية، من الجدير أن منتخب العراق للشباب هو حامل لقب تلك البطولة في النسخة الأولى منها والتي أقيمت في 2019.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بين العراق ولبنان

تٌقام المباراة النهائية مساء يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 على ملعب البصرة الدولي، منتخب العراق اختتم دور المجموعات بتحقيق تسع نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات والخسارة من اليمن في مباراة، منتخب لبنان لعب ثلاث مباريات، لم يخسر، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، موعد نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021 لعبة العراق ولبنان يوم الأربعاء عند الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية، القنوات الناقلة العراقية الرياضية ودبي الرياضية.