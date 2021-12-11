دخلت كأس غرب آسيا تحت 17 سنة المقامة الآن في مدينة الدمام السعودية في ساعاتها الأخيرة وينتظر الجميع المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الحالية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، وكل تفاصيل تلك المباراة الهامة، والتي ستكون مسك ختام تلك البطولة الناجحة والتي أقيمت على ملاعب مدينة الدمام السعودية بمشاركة أشبال تسع دول من أعضاء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
موعد نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021
- تُقام المباراة النهائية على ملعب الأمير محمد بن فهد.
- وصل للدور قبل النهائي منتخبات اليمن وسوريا والسعودية والإمارات للناشئين.
- موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية.
- القنوات الناقلة للمباراة النهائية لناشئي غرب آسيا هي قناة السعودية الرياضية الأولى.