موعد نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

بواسطة محمود عطا الله
نهائي غرب آسيا للناشئين 2021 نهائي غرب آسيا للناشئين 2021

دخلت كأس غرب آسيا تحت 17 سنة المقامة الآن في مدينة الدمام السعودية في ساعاتها الأخيرة وينتظر الجميع المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الحالية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، وكل تفاصيل تلك المباراة الهامة، والتي ستكون مسك ختام تلك البطولة الناجحة والتي أقيمت على ملاعب مدينة الدمام السعودية بمشاركة أشبال تسع دول من أعضاء اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

  • تُقام المباراة النهائية على ملعب الأمير محمد بن فهد.
  • وصل للدور قبل النهائي منتخبات اليمن وسوريا والسعودية والإمارات للناشئين.
  • موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية.
  • القنوات الناقلة للمباراة النهائية لناشئي غرب آسيا هي قناة السعودية الرياضية الأولى.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب تذيع مباراة اليمن وسوريا في قبل نهائي الناشئين

أخبار الرياضة

جدول دور 16 كأس الملك السعودي 2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.