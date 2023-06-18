موعد نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

يستضيف ملعب المدينة بالعاصمة بغداد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية، حيث تُختتم البطولة القوية المقامة بالعراق بالمباراة النهائية مساء يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، تُقام على نفس الملعب وقبل المباراة النهائية مباراة تحديد المركز الثالث، وقد حققت النسخة الحالية من تلك البطولة نجاحًا كبيرًا.

موعد نهائي بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية

تأهل منتخب إيران إلى المباراة النهائية بعدما تمكن من الفوز على المنتخب الأردني بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، في حين يتقابل حاليًا منتخب العراق الأولمبي مع نظيره العماني للفوز ببطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية، موعد مباراة نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة الأولمبية في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة:

– القناة العراقية الرياضية.

– قناة الرابعة الرياضية العراقية.

– قنوات أبوظبي الرياضية.

– قنوات دبي الرياضية.