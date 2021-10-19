موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021.. ومن سيقابل الهلال؟

المباراة النهائية من بطولة Asian Champions league سوف تشهد مواجهة سعودية كورية جنوبية، حيث تأهل إلى المبارة النهائية نادي الهلال السعودي، وتأهل إلى قبل نهائي الشرق أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكورييين، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، كما سنتابع معكم من يقابل الهلال بعد تغلبه على النصر في قبل نهائي آسيا المرتقب، وقد نجح الهلال في الفوز على النصر بنتيجة 2-1 على ملعب مرسول بارك.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021.. ومن يقابل الهلال؟

تُقام المباراة النهائية في السعودية، مما يجعل حظوظ الهلال ممثل المملكة كبيرة لحسم اللقب القاري على ملعبه وبين جماهيرة، بخصوص من يقابل الهلال في نهائي آسيا، فسوف يلتقي البطل السعودي المتأهل مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي حامل اللقب وبوهانج ستيلرز، والتي تُقام ظهر غدا الأربعاء، موعد نهائي دوري أبطال آسيا سوف يكون يوم 23 نوفمبر 2021.