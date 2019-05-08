موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019| مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير

ننشر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019م بعد نهاية مباراة اليوم التي جمعت بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1 – 0 لصالح فريق أياكس، وبذلك يصبح إجمالي الأهداف لكلا الفريقين هو (3-3)، وبهذه النتيجة يتأهل فريق توتنهام هوتسيير لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان قد فاز فريق ليفربول بالأمس على فريق برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف نظيفة في مباراة العودة ليسجل بهذه النتيجة ريمونتادا تاريخية في ظل الغيابات المؤثرة في صفوف الريدز وأبرزهم هو غياب اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، وبعد انتهاء المباراة التي جمعت بين ليفربول وبرشلونة أصبح إجمالي الأهداف في المباراتين هو (4-3) لصالح الفريق الإنجليزي “ليفربول”، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لمتابعينا موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير المرتقبة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

بعد تحقيق الفوز من جانب ليفربول على الفريق الكتالوني “برشلونة” في المباراة التي جمعت بينهم يوم الثلاثاء 7 مايو 2019م الموافق لتاريخ 3 رمضان 1440هـ، فقد انتظر الفريق الإنجليزي الفائز من المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير، وقد استطاع لاعبي الفريق الإنجليزي اليوم الأربعاء 8 مايو 2019م من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكنكم التعرف على نتيجة مباراة اليوم وأسماء اللاعبين الذين سجلوا أهداف المباراة من خلال الجدول التالي:

أياكس أمستردام النتيجة توتنهام هوتسبير ماتيس دي ليغت في الدقيقة “5”. حكيم زيباش في الدقيقة “35”. إياب (2 – 3) ذهاب (1 – 0) إجمالي (3 – 3) لوكاس مورا في الدقيقة “55”. لوكاس مورا في الدقيقة “59”. لوكاس مورا في الدقيقة “96”.

أما عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019م الذي من المقرر أن يُقام على أرضية استاد “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية فيمكنكم التعرف عليه من خلال التالي: