موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في واندا ميتروبوليتانو في مدريد

نهائي دوري أبطال أوروبا،تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من التأهل على حساب نادي برشلونة الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا،وذالك بعدما فاز عليه بأربعة أهداف دون رد في مباراة دراماتيكية جمعتهما اليوم على ملعب الأنفيلد، يذكر أن برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وسيقام نهائي المسابقة الأوروبية على الملعب الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل.

وسيلاقي نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة أياكس آمستردام الهولندي وضيفه نادي توتنهام الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين غدا على ملعب آمستردام أرينا.

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ويرشح الكثيرون نادي ليفربول إلى الفوز بهذه المسابقة القارية نظرا للأداء الممتاز الذي ظهر به النادي الإنجليزي في معظم مبارياته، لكن الطرف الأخر لن يكون سهلا سواء كان أياكس أمستردام الهولندي أو توتنهام الإنجليزي.

فقد أزاح النادي الهولندي أندية كانت مرشحة فوق العادة للفوز بهذه المسابقة على غرار ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، حيث ظهر النادي الهولندي بمستوى رائع خلال هذه البطولة، ومن المرجح أي يكون هو الطرف الأخر في النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب على توتنهام بهدف نظيف.

فيما يعد نادي توتنهام الإنجليزي منافسا شرسا حيث إستطاع التفوق على مان سيتي المدجج بالنجوم وإخراجه من الدوري السابق ،لكن تنتظر الفريق مباراة قوية اليوم أمام نادي اياكس.