موعد نهائي غرب آسيا للناشئين 2025 بين لبنان والسعودية تحت 17 سنة

تُلعب مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2025 بين منتخبي لبنان والسعودية، منتخب السعودية هو بالفعل أحد المرشحين للقب، منتخب لبنان للناشئين قبل بداية البطولة لم يكن مرشحًأ لتخطي دور المجموعات، لكن بمرور المباريات وخاصة قبل النهائي أصبح المنتخب اللبناني مرشحًا قويًا للفوز ببطولة غرب آسيا.

سوف تكون مواجهة المنتخبين في نهائي غرب آسيا تحت 17 سنة 2025 هي المقابلة الثانية للفريقين في نفس البطولة، بعدما ألتقيا معًا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، المنتخبين اللبناني والسعودي لم يهزما في تلك البطولة، منتخب لبنان للناشئين تغلب في قبل النهائي على سوريا بركلات الترجيح.

المباراة سوف تكون منقولة على قناة كويت سبورت الفضائية المفتوحة، كما ستكون مذاعة على قناة الرابعة الرياضية العراقية، تُقام المباراة على ملعب مدينة العقبة الأردنية، موعد مباراة لبنان والسعودية للناشئين النهائية مساء يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.