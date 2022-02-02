موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2022.. تعرف على تفاصيل مباراة الذهب والفضة

وصلت بطولة إفريقيا للمنتخبات المقامة حاليًا في الكاميرون إلى ساعاتها الأخيرة، حيث تنتهي بعد ساعات مباريات الدور قبل النهائي من تلك البطولة، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 تلك المباراة الهامة والتي ستُعلن عن الفائز بكأس تلك البطولة والميداليات الذهبية، هذا ويذكر أن مصر هي أكثر المنتخبات فوزًا بتلك البطولة بعدد 7 ألقاب، منتخب الكاميرون هو ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بعدد 5 ألقاب، ثم غانا وحققت البطولة أربع مرات.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

تُقام المباراة النهائية على ملعب باول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو واحد من أحدث ملاعب إفريقيا، موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 سوف تكون يوم الأحد 6 فبراير 2022 وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا