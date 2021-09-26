وصلت بطولة كأس سمو الأمير نواف الأحمد الصباح إلى المباراة النهائي المرتقبة، حيث يتحدد المتنافسان على اللقب مساء الإثنين 27 سبتمبر 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 تلك البطولة الأغلى في الدولة، هذا والنسخة الحالية من البطولة هي رقم 59، العربي حامل اللقب يتساوى مع القادسية على قمة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 16 لقبًا لكل فريق، نادي الكويت في المركز الثالث حيث حصل على كأس الأمير 14 مرة.

نهائي كأس أمير الكويت 2021 الكويت يتأهل

نجح نادي الكويت في حجز إحدى مقاعد المباراة النهائية على كأس الأمير، حيث تغلب الكويت في مباراة قبل النهائي على نادي كاظمة بنتيجة 2-1 في مباراة قوية، الكويت بدأ النسخة الحالية بالفوز على الساحل 1-0، قبل أن يفوز على خيطان في ربع النهائي بنتيجة 2-0، ينتظر الكويت في النهائي الفائز من مباراة العربي والقادسية.

موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2021

الموسم الكروي الجديد في الكويت، بدأ بمباريات كأس الأمير، تليه مباريات البطولة التنشيطية، على أن يبدأ الدوري الكويتي الجديد في نوفمبر القادم، الموسم الجديد سوف يشهد منافسة ثلاثية على كل الألقاب، أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن موعد نهائي كأس الأمير الكويتي سوف يكون يوم 23 نوفمبر 2021.