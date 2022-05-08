موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2022 بين كاظمة والسالمية

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن موعد نهائي كأس الأمير 2022 بين كاظمة والسالمية، وذلك بعد ساعات قليلة من نهاية الدور قبل النهائي من تلك البطولة الغالية والتي تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نادي كاظمة يبحث عن التتويج الثامن له بلقب كأس الأمير الكويتي بعدما حقق البطولة سبع مرات، السالمية فاز بالكأس مرتين ويبحث عن التتويج الذهبي الثالث له.

موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2022 مباراة كاظمة والسالمية

قال اتحاد كرة القدم، أن موعد مباراة كاظمة والسالمية النهائية على كأس الأمير، سوف تُقام يوم الإثنين 16 مايو 2022 على استاد جابر الأحمد، على أن تبدأ المباراة عند الساعة 7.10 مساء بتوقيت الكويت، أخر مرة حقق كاظمة كأس الأمير كانت في 2011 عندما فاز في النهائي على الكويت 1-0، أخر مرة حقق السالمية الكأس كان في 2001 عندما فاز في النهائي على كاظمة 3-1.