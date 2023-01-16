موعد نهائي كأس الخليج 2023.. من يُقابل العراق للمنافسة على لقب النسخة رقم 25؟

تأهل منتخب العراق الأول إلى المباراة النهائية من بطولة خليجي 25 المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي 2023 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا وجرينتش، منتخب العراق تأهل للمباراة النهائية ويبحث عن اللقب الرابع له من بطولة كأس الخليج، ينتظر الفائز من مباراة عمان والبحرين، هذا ويذكر أن منتخب الكويت هو الأكثر فوزًا بكأس الخليج بعدد 10 ألقاب، يليه ثلاثة منتخبات حقق كلا منهم اللقب ثلاث مرات وهي العراق وقطر والسعودية.

موعد نهائي كأس الخليج العربي 2023

حددت اللجنة المنظمة للبطولة موعد نهائي كأس الخليج العربي ليكون مساء يوم الخميس 19 يناير 2023 على ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، تُساند المنتخب العراقي جماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة بقوة في ملعب المباراة، موعد لعبة العراق القادمة في نهائي خليجي يوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والكويت وقطر والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.