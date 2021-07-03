موعد نهائي كأس العرب للشباب 2021.. من يقابل المنتخب السعودي تحت 20 سنة؟

نجح المنتخب السعودي تحت 20 سنة في التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعدما تغلب على منتخب مصر مستضيف البطولة في مباراة تاريخية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير الرياضي موعد نهائي كأس العرب للشباب 2021 والمحطة الأخيرة لتلك البطولة الهامة، كما نتابع معكم نتيجة مباراة نصف النهائي الثانية، لنتعرف على منافس السعودية في المباراة النهائية.

فاز منتخب السعودية للشباب اليوم على نظيره منتخب مصر بنتيجة 3-2 في مباراة قبل النهائي التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أحرز أهداف الأخضر الشاب اليوم: عبدالله رديف، عبد العزيز العليوه، صهيب الزيد، جاء فوز السعودية في الدقائق الأخيرة من اللقاء، يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 سنة فاز في الدور السابق على منتخب السنغال حامل اللقب.

موعد نهائي كأس العرب للشباب 2021

بخصوص من يقابل السعودية في المباراة النهائية، فسوف يلتقي الأخضر مع الفائز من مباراة تونس والجزائر والتي تبدأ بعد قليل، موعد مباراة السعودية في نهائي كأس العرب سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، وتبدأ المباراة عند الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وتقام على ملعب القاهرة الدولي.