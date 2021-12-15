موعد نهائي كأس العرب 2021 في قطر.. من يقابل تونس في الفاينال؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهائي كأس العرب موعد نهائي كأس العرب

وصلت البطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها قطر حاليًا إلى مرحلتها الحاسمة والأخيرة مع اقتراب الدور قبل النهائي من نهايته، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس العرب 2021 والمباراة القادمة ومن سيكون حاضرا فيها من الرباعي مصر وقطر والجزائر، هذا وتبلغ الجائزة المالية للفائز في المباراة النهائية 5 ملايين دولار إلى جانب التتويج بكأس البطولة المصنوع من الذهب الخالص.

موعد نهائي كأس العرب 2021

تُقام المباراة النهائية على استاد البيت المونديالي، وهو أحد أحدث وأروع ملاعب كرة القدم في العالم، هذا وقد نجح المنتخب التونسي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1-0، وعليه سوف يقابل منتخب تونس الفائز من مباراة قطر والجزائر، موعد نهائي كأس العرب يوم السبت 18 ديسمبر 2021 عند الساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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