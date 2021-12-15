موعد نهائي كأس العرب 2021 في قطر.. من يقابل تونس في الفاينال؟

وصلت البطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها قطر حاليًا إلى مرحلتها الحاسمة والأخيرة مع اقتراب الدور قبل النهائي من نهايته، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس العرب 2021 والمباراة القادمة ومن سيكون حاضرا فيها من الرباعي مصر وقطر والجزائر، هذا وتبلغ الجائزة المالية للفائز في المباراة النهائية 5 ملايين دولار إلى جانب التتويج بكأس البطولة المصنوع من الذهب الخالص.

موعد نهائي كأس العرب 2021

تُقام المباراة النهائية على استاد البيت المونديالي، وهو أحد أحدث وأروع ملاعب كرة القدم في العالم، هذا وقد نجح المنتخب التونسي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 1-0، وعليه سوف يقابل منتخب تونس الفائز من مباراة قطر والجزائر، موعد نهائي كأس العرب يوم السبت 18 ديسمبر 2021 عند الساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.