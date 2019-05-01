موعد نهائي كأس الملك والإعلان عن مكان وتوقيت بيع التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للرياضية في المملكة العربية السعودية عن موعد نهائي كأس الملك (خادم الحرمين الشريفين) والبدء في بيع تذاكر مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء ويبدأ البيع من الساعة 4:00 عصرًا في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي.

موعد نهائي كأس الملك

وأوضحت الهيئة العامة أن مباراة النهائي ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 شعبان 1440 / 2 مايو 2019 بين فريقي التعاون والاتحاد، وستبدأ الفعاليات من الرابعة عصرًا، التي تتضمن غناء الفنان رابح صقر.

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الاتحاد يعبر النصر

وكانت آخر مباريات فريق الاتحاد مع نادي النصر، انتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بالتعادل 2-2، ولكن تعود الكلمة في الشوطين الإضافيين لنادي الاتحاد، بعدما سجل هدفين عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (95 و106).

التعاون يفوز على الهلال

حقق نادي التعاون، الفوز على الهلال، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد 3 أيام من اكتساح نفس الفريق بخماسية، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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