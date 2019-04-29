موعد نهائي كأس رئيس الدولة 2019 بالإمارات.. توقيت مباراة شباب الأهلي والظفرة والقنوات الناقلة واسم المعلق

موعد نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي 2019 اليوم الإثنين 29 أبريل 2019 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير الإماراتية والخليجية، حيث يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين مباراة شباب الأهلي والظفرة، ولقاء قوي على لقب البطولة الغالية، مباراة نهائي كأس خليفة 2019 ستكون عبارة عن مهرجان رياضي كبير، يتضمن عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للجماهير، كما سيتم السحب على جوائز قيمة للجماهير، ومن ضمن الفقرات أغنية خاصة للنهائي يؤديها الفنان حمد العامري، والفقرة الترفيهية للجماهير يقدمها الإعلامي سعيد المعمري.

موعد نهائي كأس رئيس الدولة 2019 الإماراتي وتوقيت مباراة شباب الأهلي والظفرة

تأهل شباب الأهلي إلى موعد نهائي كأس خليفة 2019 بعد الفوز في قبل النهائي على الوصل بنتيجة كبيرة 5-1، نادي الظفرة تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الشارقة العنيد بنتيجة 2-1، القنوات الناقلة للمباراة قناة أبوظبي الرياضية 1 والمعلق هو علي سعيد الكعبي والمعلق فارس عوض وتقدم القناة تغطية فريدة للنهائي، موعد مباراة شباب الأهلي دبي والظفرة اليوم:

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية.

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