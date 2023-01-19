موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023.. تحديد تاريخ مباراة العربي والسالمية

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن موعد مباراة نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023 والتي تجمع بين العربي والسالمية، النادي العربي هو حامل لقب كأس ولي العهد وهو ثاني أكثر الأندية فوزًا بالبطولة بعدد 8 ألقاب، في حين حقق السالمية هذا اللقب مرتين، يذكر أن القادسية والكويت يتقاسما قمة جدول ترتيب الفرق الأكثر تتويجًا بالكأس بعدد 9 بطولات لكل فريق.

موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023

سوف يكون تاريخ موعد مباراة العربي والسالمية في نهائي كأس ولي العهد الكويتي يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 القادم، ويأتي الكشف عن تاريخ تلك المباراة النهائية بعد موافقة ديوان ولي العهد على هذا الموعد، هذا وتُقام المباراة على استاد جابر الكبير، ومن المرتقب أن يحضرها جمهور كبير، ومن المرتقب أن تكون تلك المباراة ضمن مهرجان رياضي مميز.

العربي تأهل إلى نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023 بعد الفوز في قبل النهائي على القادسية بنتيجة 3-0، في حين تغلب نادي السالمية في الدور نصف النهائي على فريق الساحل بركلات الترجيح.