موعد نهائي كاس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

وصلت البطولة الآسيوية للشباب على مستوى المنتخبات بأوزبكستان إلى محطتها الأخيرة والتي سيعلن فيها عن بطل تلك النسخة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، حيث تأمل كل الجماهير العربية أن يكون منتخب العراق للشباب متواجدًا في تلك المباراة النهائية، وهو قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بعد أن أنهى الشوط الأول من الدور قبل النهائي متقدمًا على اليابان بهدف دون رد.

موعد نهائي كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

موعد اليوم الختامي ومباراة نهائي كأس آسيا 2023 تحت 20 سنة سوف يكون يوم السبت 18 مارس 2023، تُقام المباراة على ملعب ميلي ستاديوم بالعاصمة الأوزبكية طشقند، يذكر أن منتخب العراق للشباب قد حقق لقب كأس آسيا للشباب من قبل 5 مرات، ويبحث من خلال تلك النسخة عن اللقب التاسع، على الرغم من قوة النسخة الحالي، تبدأ المباراة النهائية يوم السبت عند الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد.

هذا ويذكر أن الفائز من مباراة العراق واليابان للشباب، سوف يتقابل في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين أوزبكستان مستضيف البطولة وكوريا الجنوبية أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب.