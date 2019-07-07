موعد نهائي كوبا أمريكا 2019 بُمختلف التوقيتات | البرازيل ضد بيرو

بطولة كوبا أمريكا 2019، كانت بطولة المفاجآت التي حملت كل التوقعات عكس بعكس، فالمنتخبات التي أدت أداءً مُبهراً بالدور الأول جعلها مُرشحة لنيل اللقب وبقوة خرجت خروجاُ غير متوقعاً، ولعل أقرب مثال لذلك المنتخب الكولومبي الذي أبهر كل مُتابعي البطولة بدور المجموعات ثم خرج كفريسة سهلة على يد منتخب تشيلي بالدور ربع النهائي.

وبعدها نجد مُنتخب تشيلي الذي أخرج كولومبيا القوية، يخرج وسط دهشة الجميع على يد منتخب بيرو بالدور نصف النهائي وبنتيجة ثقيلة بثلاثة أهداف بلا رد، ومن المُفارقات العجيبة أن منتخب بيرو صعد عن دور المجموعات بصعوبة بالغة كأفضل ثالث في مجموعة تضم كل من البرازيل وبوليفيا وفنزويلا، ويكتمل المشهد الغريب بكوبا أمريكا بالصعود الغير متوقع لمنتخب بيرو إلى نهائي البطولة ليواجه منتخب البرازيل، فما هو موعد لقاء البرازيل ضد بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 .. إليكم التفاصيل بُمختلف التوقيتات .

موعد مباراة النهائي بين البرازيل وبيرو

بداية على كل عاشق للسامبا، ألا يظن أن اللقب أصبح في يد البرازيل وأصبح مضمون لأبناء السيليساو، وذلك لمجرد أن الطرف الأخر بمباراة النهائي لكوبا أمريكا 2019 ضد البرازيل هو منتخب بيرو الذي استطاع المنتخب البرازيلي أن يكتسحه بخماسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدور الأول، ولا حتى لأنه سبق وأن اكتسحت السامبا بيرو بالعام 1997 بسباعية نظيفة.

فالحقيقة تؤكد، أن منتخب بيرو ظهر بعد الدور الأول بمظهر وتنظيم وقوة والتزام تكتيكي يجب معه أن يحترس كثيراً الخصم من هذا المنتخب الشاب، فمنتخب بيرو تمكن من إقصاء أوروجواي بالدور ربع النهائي، ثم أقصت البيرو منتخب تشيلي بالدور نصف النهائي، وللعلم أن ما ميز منتخب بيرو في كلا اللقاءين أنه يملك قدرة فائقة في أن يقود اللقاء إلى حيث يريد تكتيكياً مهما كانت قوة الخصم.

ويلتقي منتخب البرازيل ضد بيرو اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019 بنهائي بطولة كوبا أمريكا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء القاهرة، والحادية عشر من مساء السعودية، وبعدها يُسدل الستار تماماً عن بطولة كوبا أمريكا 2019، ونتعرف على البطل الفائز باللقب من بين البرازيل أو بيرو .