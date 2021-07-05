تتابع كل جماهير كرة القدم حول العالم باهتمام بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل، تلك البطولة التي تعتبر واحدة من أهم وأقوى بطولات كرة القدم في العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بتوقيت العديد من عواصم الدول العربية، حيث يتابع البطولة جمهور عربي كبير، لما تُقدمه من وجبة كروية دسمة، إلى جانب مشاركة أهم نجوم اللعبة في تلك البطولة، في مقدمتهم ميسي ونيمار.

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021

سوف تُقام المباراة النهائية المرتقبة على ملعب الماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، كل خبراء اللعبة يؤكدون أن المباراة النهائية سوف تجمع بين البرازيل والأرجنتين، هذا ويذكر أن منتخب أوروجواي هو البطل التاريخي للبطولة بعدد 15 لقبًا، في المركز الثاني يأتي منتخب الأرجنتين بعدد 14 لقب، البرازيل في المركز الثالث بعدد تسعة ألقاب، موعد نهائي كوبا أمريكا فجر الأحد 11 يوليو 2021 بتوقيت الدول العربية في الأوقات التالية:

الساعة 3 فجرًا بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 4 فجرًا بتوقيت دبي.

الساعة 2 فجر الأحد بتوقيت مصر وألمانيا والسويد.