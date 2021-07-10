موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل والقنوات الناقلة للقاء

بواسطة عبدالعزيز على
البرازيل والارجنتين نهائي كوبا أمريكا 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل والمُقرر إقامته غداً الأحد على ملعب ماركانا في البرازيل، جدير بالذكر أن منتخب البرازيل حجز مقعد في النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب بيرو 1-0، بينما استطاع المنتخب الارجنتيني الصعود للمباراة النهائية في بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على نظيره كولومبيا بركلات الترجيح 3-2.

1 موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل نهائي كوبا أمريكا 2021
2 ما هو تاريخ مواجهات البرازيل والارجنتين؟
3 ما هو تاريخ أول لقاء جمع الفريقين معاً؟

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل نهائي كوبا أمريكا 2021

من المُقرر أن تُقام المباراة غداً الأحد 11 يوليو 2021 في تمام الساعة الثانية صباحاً وفق توقيت مصر، وفي تمام الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية، وسوف تكون المباراة مُذاعة بشكل رسمي وحصري على قناة  Bein  Sports Max 6.

ما هو تاريخ مواجهات البرازيل والارجنتين؟

قبل بداية هذا اللقاء، فقد واجه المنتخبين بعضهم في 108 مباراة في جميع البطولات، وحقق منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على نظيره الارجنتين 43 مرة، بينما فاز الارجنتين على البرازيل في 39 مباراة، وتعادل الفريقين في 26 مباراة، واستطاع أبناء السامبا من تسجيل 165 هدف في شباك المنتخب الارجنتيني في ال 108 لقاء الذي جمعهم، بينما سجل المنتخب الارجنتيني في نظيره البرازيل 161 هدف.

ما هو تاريخ أول لقاء جمع الفريقين معاً؟

منذ نحو 107 عام كان تاريخ أول لقاء بين المنتخب البرازيل والارجنتين في المباراة الودية التي جمعتهم وفاز وقتها أبناء السامبا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما في المباراة الأخيرة التي جمعتهم والتي كانت في عام 2019 فاز الأرجنتين على نظيره البرازيل 1-0.

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة السعودية ورومانيا تحت 23 سنة غير منقولة.. تعرف على النتيجة والتشكيل

أخبار الرياضة

موعد نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال.. مباراة ديوكوفيتش وبريتيني

أخبار الرياضة

نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية – أوزبكستان 2022

أخبار الرياضة

موعد مباراة ديوكوفيتش وشابوفالوف في قبل نهائي ويمبلدون 2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

صفقات الدوري الكويتي 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات اليوم الخميس 8 يوليو

أخبار الرياضة

تردد قنوات بي ان سبورت ماكس علي النايل سات

أخبار الرياضة

أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم.. الأخضر بطل كأس العرب 2021

أخبار الرياضة

من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا ؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.