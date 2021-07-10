موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل والقنوات الناقلة للقاء

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل والمُقرر إقامته غداً الأحد على ملعب ماركانا في البرازيل، جدير بالذكر أن منتخب البرازيل حجز مقعد في النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب بيرو 1-0، بينما استطاع المنتخب الارجنتيني الصعود للمباراة النهائية في بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على نظيره كولومبيا بركلات الترجيح 3-2.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل نهائي كوبا أمريكا 2021

من المُقرر أن تُقام المباراة غداً الأحد 11 يوليو 2021 في تمام الساعة الثانية صباحاً وفق توقيت مصر، وفي تمام الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية، وسوف تكون المباراة مُذاعة بشكل رسمي وحصري على قناة Bein Sports Max 6.

ما هو تاريخ مواجهات البرازيل والارجنتين؟

قبل بداية هذا اللقاء، فقد واجه المنتخبين بعضهم في 108 مباراة في جميع البطولات، وحقق منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على نظيره الارجنتين 43 مرة، بينما فاز الارجنتين على البرازيل في 39 مباراة، وتعادل الفريقين في 26 مباراة، واستطاع أبناء السامبا من تسجيل 165 هدف في شباك المنتخب الارجنتيني في ال 108 لقاء الذي جمعهم، بينما سجل المنتخب الارجنتيني في نظيره البرازيل 161 هدف.

ما هو تاريخ أول لقاء جمع الفريقين معاً؟

منذ نحو 107 عام كان تاريخ أول لقاء بين المنتخب البرازيل والارجنتين في المباراة الودية التي جمعتهم وفاز وقتها أبناء السامبا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما في المباراة الأخيرة التي جمعتهم والتي كانت في عام 2019 فاز الأرجنتين على نظيره البرازيل 1-0.