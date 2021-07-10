موعد نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال.. مباراة ديوكوفيتش وبريتيني

وصلت بطولة ويمبلدون 2021 للتنس إلى محطتها الأخيرة والمباراة المرتقبة على لقب فردي الرجال، حيث وصل للمباراة النهائية حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي بريتيني، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي ويمبلدون 2021 بين ديوكوفيتش وبريتيني، والقنوات الناقلة لها، هذا وقد تمكن ديوكوفيتش من الفوز في قبل النهائي على الكندي العنيد شابوفالوف، بينما تغلب بريتيني على الصاعد بقوة البولندي هوركاش.

موعد مباراة نهائي ويمبلدون 2021 بين ديوكوفيتش وبريتيني

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يبلغ من العمر 34 عامًا وهو المصنف الأول عالميًا، الإيطالي بريتيني يبلغ من العمر 25 عامًا وهو المصنف السابع عالميًا، مجموعة الجوائر التي حصل عليها ديوكوفيتش 150 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار للإيطالي، تقابل البطلين مرتين من قبل وفاز بهما ديوكوفيتش، موعد نهائي ويمبلدون 2021 مباراة ديوكوفيتش وبريتيني سيكون يوم الأحد 11 يوليو 2021 في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.