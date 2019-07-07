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موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأفريقية والعربية عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة القمة في دور الستة عشر من بطولة أمم افريقيا بين الجزائر وغينيا ، حيث يعتبر المنتخب الجزائري من بين المنتخبات المرشحة للفوز في هذه البطولة بعد إقصاء كلاً من المغرب ومصر ، ويأمل الجمهور العربي بحصول منتخب عربي على هذه البطولة ، ويسعى منتخب محاربو الصحراء إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم من أمم افريقيا ،والإنتقام من المواجهات الماضية ، حيث لم يسبق للمنتخب الجزائري أنه حقق الفوز على غينيا ، ويسعى المنتخب الغيني إلى الفوز وتحقيق المفاجئة .

بطاقة مباراة الجزائر وغينيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة
الجزائر × غينيا قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت		 10:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
10:00 بتوقيت دولة فلسطين

تردد القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس امم افريقيا ، والمقامة في دولة جمهورية مصر العربية ، ويمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي:-

اسم القناة التردد القمر الصناعي
beIN SPORTS HD 12476 نايل سات
beIN SPORTS HD 11566 سهيل سات
beIN MAX HD1 122245 نايل سات
beIN MAX HD2 مشفرةbeIN MAX HD3 مشفرة 12264 نايل سات

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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