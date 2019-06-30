موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في ختام المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وأوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث ستلعب هذه المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد ملعب القاهرة بحضور كافة المشجعين والمناصرين من أجل تشجيع المنتخب المصري ، ويسعى المنتخب المصرى من خلال هذه المباراة إلى الحصول على العلامة الكاملة من أجل الحصول على صدارة المجموعة الأولى من المجموعات المشاركة في البطولة ، وقد فاز المنتخب المصري في مباراتيه الأولة والثانية وقد حصد الستة نقاط ، في إنتظار مباراة الليلة ، ويتمني الجمهور المصرى أن يحصد المنتخب العلامة الكاملة وذلك من أجل الوصول إلى الدور القادم بمعنويات مرتفعة .

موعد مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × اوغندا 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

10:00 بتوقيت القدس المحتلة قناة بي ان سبورت الرياضية

قناة تايم سبورت

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

هذا وسوف تذاع هذه المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس “beIN SPORTS MAX 1 HD” بتعليق علي محمد علي ، كما وسوف تذاع المباراة عبر قناة “Time Sports (بث أرضي)” بتعليق فهد العتيبي. ، هذا وسوف ويتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة.