موعد والقنوات الناقلة والمعلقين لمباراة الاستقلال والمحرق في دوري أبطال آسيا 2

يترقب عشاق الكرة الآسيوية مواجهة نارية ضمن، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 (AFC Champions League Two)، حيث يستضيف فريق الاستقلال الإيراني نظيره المحرق البحريني. يسعى كلا الفريقين لتعزيز موقفه في المجموعة القوية والخروج بنقاط ثمينة في هذه المرحلة الحاسمة.

تفاصيل المباراة

التفصيل المعلومة المباراة الاستقلال (إيران) ضد المحرق (البحرين) البطولة دوري أبطال آسيا 2 – الجولة الثانية الموعد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 التوقيت 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والمنامة القنوات الناقلة beIN Sports 5، وقناة الكأس HD6 المعلقون عبدالله الغامدي (على beIN) و أحمد المعمري (على الكأس) الملعب ملعب آزادي أو شهر قدس في إيران

وضع الفريقين في المجموعة وتوقعات اللقاء

يدخل الاستقلال الإيراني هذه المواجهة تحت ضغط هائل بعد خسارته الثقيلة في الجولة الأولى، مما يضعه في ذيل ترتيب المجموعة بفارق أهداف كبير. لذلك، فإن مدرب الفريق يركز بلا شك على تحصين الخطوط الخلفية وإيجاد حلول هجومية فعالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم أداء يعيد الثقة لجماهيره.

على الجانب الآخر، يدخل المحرق البحريني، صاحب التاريخ العريق في البطولات القارية، اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تحقيقه فوزاً كبيراً في الجولة الأولى على الوحدات 4-0).

هذا الانتصار وضع المحرق في صدارة المجموعة أو منافساً قوياً عليها، وبفارق أهداف إيجابي يمنحه الأفضلية.

ومن المتوقع أن يلعب المحرق بهدوء أكبر محاولاً استغلال الاندفاع الهجومي المتوقع من الاستقلال، معتمداً على خبرته القارية لضمان الفوز الثاني على التوالي وتأكيد أحقيته بالانفراد بالصدارة. اللقاء سيكون اختباراً لمدى قدرة الدفاع الإيراني على الصمود أمام هجوم المحرق الطموح.