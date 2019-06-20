موعد وتردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي واليابان بطولة كوبا أمريكا 2019 ، ويسعى كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، والمحاولة الوصول إلى الدور السادس عشر من البطولة ، إما المنتخب الياباني إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط ، هذا وتستضيف البطولة دولة البرازيل.

موعد قناة مباراة الأوروجواي واليابان

المباراة الموعد القناة الناقلة الأوروجواي × اليابان 2:00 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

1:00 صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية . قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي واليابان

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال قناة كلمة دوت أورج تردد القناة المتفوحة ، حيث يزداد البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي و اليابان في بطولة كأس كوبا أمريكيا 2019 من دور المجموعات ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500