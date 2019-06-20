موعد وتردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي واليابان بطولة كوبا أمريكا 2019 ، ويسعى كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، والمحاولة الوصول إلى الدور السادس عشر من البطولة ، إما المنتخب الياباني إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط ، هذا وتستضيف البطولة دولة البرازيل.
موعد قناة مباراة الأوروجواي واليابان
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأوروجواي × اليابان
|2:00 صباحاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
1:00 صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي واليابان
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال قناة كلمة دوت أورج تردد القناة المتفوحة ، حيث يزداد البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي و اليابان في بطولة كأس كوبا أمريكيا 2019 من دور المجموعات ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
التعليقات