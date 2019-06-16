موعد وتردد القناة الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019

موعد وتردد القناة الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها البرازيل ، ويسعى المنتخب كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، إما المنتخب الأكوادور إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة .
موعد قناة مباراة الأوروجواي والاكوادور
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأوروجواي × الاكوادور
|1:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي و الاكوادور
يزداد البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي والأكوادور في بطولة كأس كوبا أمريكيا 2019 من دور المجموعات ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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