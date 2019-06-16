موعد وتردد القناة الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019

موعد وتردد القناة الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي والاكوادور بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها البرازيل ، ويسعى المنتخب كلا المنتخبين إلي الفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يسعى المنتخب الأوروجواي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بالثلاث نقاط ، إما المنتخب الأكوادور إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة .

موعد قناة مباراة الأوروجواي والاكوادور

المباراة الموعد القناة الناقلة الأوروجواي × الاكوادور 1:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأوروجواي و الاكوادور

يزداد البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأوروجواي والأكوادور في بطولة كأس كوبا أمريكيا 2019 من دور المجموعات ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500