موعد وتردد القناة الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد وموعد القناة الناقلة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها البرازيل ، ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأول وأفضل لاعب في العالم ليونيل ميسى إلي قيادة المنتخب إلي الفوز في أولى مبارياته في دور المجموعات ، وذلك من أجل قيادة المنتخب إلي الدور القادم من البطولة الاقوي في أمريكا اللاتينية ، وعلى الجانب الأخر يسعى المنتخب الكولمبي إلى الفوز في المباراة الأولى للمنتخب الكولمبي ، وتنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية .
موعد قناة مباراة الأرجنتين وكولومبيا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين × كولومبيا
|1:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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