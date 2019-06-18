موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2019

موعد وتردد القناة الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها دولة البرازيل ، ، حيث يسعى المنتخب البرازيلي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر وأن يحصل بالثلاث نقاط ، من اجل ضمان التأهل إلي الدور السادس عشر من البطولة ، إما المنتخب الفنزويلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة ، وتضم كوبا أمريكا العديد من الفرق القوية كالبرازيل والأرجنتين وكولمبيا والعديد من المنتخبات الأخرى .
موعد قناة مباراة البرازيل وفنزويلا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البرازيل × فنزويلا
|3:30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية .
2:30 صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا
يبحث الكثير من المتابعين لبطولة كوبا أمريكا لمتابعة مباراة البرازيل وفنزويلا في دور المجموعات من بطولة كوبا امريكا ، حيث سوف تعرض المباراة بشكل مجاني من خلال قناة TRT تى ار تي التركية ، ويمكنك ضبط التردد من خلال التردد التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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