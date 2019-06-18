موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2019

موعد وتردد القناة الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها دولة البرازيل ، ، حيث يسعى المنتخب البرازيلي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر وأن يحصل بالثلاث نقاط ، من اجل ضمان التأهل إلي الدور السادس عشر من البطولة ، إما المنتخب الفنزويلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الظفر بثلاثة نقاط من اجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة ، وتضم كوبا أمريكا العديد من الفرق القوية كالبرازيل والأرجنتين وكولمبيا والعديد من المنتخبات الأخرى .

موعد قناة مباراة البرازيل وفنزويلا

المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل × فنزويلا 3:30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية .

2:30 صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

يبحث الكثير من المتابعين لبطولة كوبا أمريكا لمتابعة مباراة البرازيل وفنزويلا في دور المجموعات من بطولة كوبا امريكا ، حيث سوف تعرض المباراة بشكل مجاني من خلال قناة TRT تى ار تي التركية ، ويمكنك ضبط التردد من خلال التردد التالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500