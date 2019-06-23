موعد وتوقيت مباراة المغرب ونامبيا في بطولة كأس امم افريقية

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق المنتخب المغربي وعشاق الكرة الأفريقية ، كافة التفاصيل لمباراة المغرب ونامبيا في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، حيث يعتبر المنتخب المغربي من أقوى الفرق والمرشح بقوة للفوز في هذه البطولة ، وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمنتخب المغربي ، ويسعى المنتخب إلي الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط من أجل الوصول إلي الدور القادم من البطولة الأفريقية ، ويأمل جمهور المغرب بتقديم المنتخب الأول أداء رائع والفوز في هذه البطولة ، المقامة في دولة جمهورية مصر العربية .

بطاقة مباراة المغرب ونامبيا

المباراة القناة الناقلة الموعد المغرب × نامبيا قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت 5:30 مساءاً بتوقيت بدولة المملكة العربية السعودية .

4:30 مساءاً بتوقيت بدولة جمهورية مصر العربية .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب ونامبيا

يبحث الكثير من عشاق المنتخب المغربي عن تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب ونامبيا في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، ويمكنك عزيزي الزائر والمتابع ضبط تردد القناة من خلال مايلي ، وذلك من أجل الإستمتاع بمباراة الأولى للمنتخب المغربي :-